CAPUA. LE FOTO. Volontari Dea scoprono cimitero delle auto

Durante un servizio di monitoraggio del territorio

CAPUA – Un vero e proprio cimitero delle auto è stato scoperto dai volontari della Dea a Capua. Carcasse di vetture sono state ritrovate durante un servizio di monitoraggio nella Terra dei fuochi. In una stradina fuori mano, trasformata dagli incivili in discarica a cielo aperto con, oltre ai resti delle vetture totalmente depredate, sono stati ritrovati anche rifiuti di vario genere. “Adesso si e aperta un’altra estate di roghi e non si fa nulla per eliminare questi inneschi che generano incendi tossici. L’area in questione è a conoscenza di tutti ma tutti sembra che girano la faccia”, dicono i volontari.