CARCERE di AVERSA. Telefonini nascosti nel ventilatore: indagato il figlio di “Genny a carogna”

La Procura dispone il sequestro dei due cellulari

AVERSA A rendere noto il nuovo sequestro di cellulari all’interno di un carcere è l’Osapp Campania. Stavolta i due telefonini erano nascosti in due ventilatori ed erano a disposizione di due detenuti del penitenziario “Filippo Saporito” di Aversa: Eduardo Cautiero, 27enne di San Sebastino al Vesuvio e Ciro de Tommaso, 21enne figlio del capo ultras del Napoli, noto come “Genny a Carogna”.

“Nonostante la carenza di personale – scrive l’Osapp – durante queste ferie, i poliziotti in servizio non si sono fatti sfuggire l’uso illecito non consentito dei telefonini nel sistema assolutamente vietato. Un plauso agli operatori e a tutto il personale in servizio presso la struttura normanna”, dichiara il segretario regionale Osapp Campania Vincenzo Palmieri. Il pm della Procura di Napoli Nord ha disposto ora il sequestro dei due telefonini che saranno sottoposti ad accertamenti.