CASERTA. 130 mila euro di lavori per un’area giochi a CASOLLA. Carlo Marino e Franco Biondi premiano l’ennesimo imprenditore di CASAL DI PRINCIPE

La “Artemide srl” ha sede a Capua, ma l’amministratore unico è Alfonso Diana, originario di Casal di Principe, dove la società aveva un tempo la sua sede legale e operativa. E sicuramente non si tratta del primo imprenditore che cambia casa, dall’agro aversano al fiume Volturno

CASERTA – Se scriviamo che a Caserta negli ultimi mesi ci sia stato un agglomerato di interessi economici provenienti da Casal di Principe e l’agro Aversano non scopriamo di certo l’acqua calda.

Sono tanti, infatti, gli articoli in cui vi abbiamo raccontato di affidamenti legati a lavori pubblici e all’edilizia indirizzati dall’amministrazione del comune di Caserta guidata dal sindaco Carlo Marino verso quest’area della provincia. È quello di oggi non fa certo eccezione.

Anche questa volta si tratta di fondi provenienti dal programma europeo di sviluppo regionale. Da Bruxelles, quindi, è arrivato il finanziamento per riqualificazione di un area attrezzata in via Francesco De Renzis, nella frazione di Casolla, per un playground ed una serie di giochi per i più giovani.

Parliamo di un importo per lavori molto importante, oltre 161 mila euro, che il comune di Caserta ha deciso di gestire attraverso una mini gara con 5 operatori estratti a sorte. Tra i criteri per la scelta della ditta vincitrice c’era anche quello geografico, visto che le imprese partecipanti potevano essere solo quelle con sede nella provincia di Caserta. Secondo quanto scrive il dirigente firmatario dell’affidamento, ovviamente Francesco Biondi, sono state estratte cinque ditte su 479, attraverso un trasparente metodo di generazione di numeri casuali. Peccato che, alla faccia della citata trasparenza, il verbale sorteggio sia stato secretato.

Tra le 5 imprese quella vincitrice è stata la Artemide srl che con un ribasso del 21%, quindi con un’offerta da € 129 mila, si è aggiudicato l’appalto per questi lavori. Abbiamo parlato di Agro Aversano e Casal di Principe, ma leggendo il documento che potete trovare alla fine dell’articolo, si vede che la sede legale, in realtà, è a Capua.

Certo, la sede legale a Capua, ma l’amministratore unico dell’Artemide srl è 100% casalese: si tratta di Alfonso Diana nato a Casal di Principe 56 anni fa.

Come detto la sede legale a Capua, ma per diverso tempo questa era a Casale, in via della Pace, con quella operativa invece sempre a Casal di Principe, ma in via Palermo. Sottolineiamo, inoltre, che non è un caso unico quello dell’imprenditore Diana che ha spostato la propria sede da Casal di Principe a Capua. Infatti, sono stati diversi gli uomini d’affari dell’agro aversano che hanno trovato casa sulla terra dell’antica Sicopoli.

Resta da ripetere ancora solo un concetto che in questi mesi abbiamo provato a spiegare ai lettori di CasertaCe: la quantità soldi, milioni di euro che hanno gestito il sindaco Carlo Marino e il suo fido scudiero Franco Biondi nei mesi che hanno preceduto le consultazioni. Biondi e Marino in questo lasso di tempo hanno riempito l’albo pretorio di affidamenti a ditte scelte in maniera arbitraria, incarichi a professionisti, avvocati, ingegneri, gruppo sociale da sempre movimentatore di preferenze sotto elezioni, e gare d’appalto dai ribassi vergognosi e con concorrenza totalmente cancellata.

Tanti, troppi denari gestiti dalle mani di pochi fidati all’interno di palazzo Castropignano.