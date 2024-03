CASERTA. Auto parcheggiate dentro al cantiere della pista ciclabile in via G.M. Bosco. Se il buongiorno si vede dal mattino…

CASERTA – Se il buongiorno si vede dal mattino, per il momento auto selvaggia colpisce ancora e in ogni dove. Su questa roba della pista ciclabile, sostanzialmente un po’ di secchi di pittura gialla e blu messi a terra, il Comune di Caserta ha armato una grande operazione di propaganda, manco avesse costituito un fortino dell’ecocompatibilità.

Ma i casertani hanno la macchina nel cuore, nella testa, nei piedi. Battute a parte, oggi si chiamo ancora in una fase di chiusura della pista ciclabile. Ma via G.M. Bosco è una strada che esiste per alimentare l’auto-dipendenza.

Al momento, pubblichiamo questa foto mandataci da un lettore. Grave che queste auto siano ferme in parcheggio in un’area delimitata e interessata da un cantiere aperto.

Ma speriamo in meglio. Magari con il Poncherello casertano, il comandante dei vigili urbani Antonio Piricelli che piomba con la sua moto.