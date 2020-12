CASERTA. Carlo Marino no limits verso le elezioni: Ecocar a gara ancora non ufficializzata, assume netturbini per 3 mesi 7 Dicembre 2020 - 19:22

CASERTA – Ci risultano almeno tre casi di persone che si ritengono assunte dalla Ecocar con contratto a termine, durata 3 mesi, come operatori ecologici. Siamo pienamente a disposizione, qualora la Ecocar volesse precisare o eventualmente smentire questa informazione. Per intanto, vi diciamo che, al momento, la gara-barzelletta per l’affidamento di 6+6 mesi della raccolta rifiuti della città capoluogo con Ecocar unica partecipante e autrice del ribasso più basso di tutti i tempi (lo 0,21% su una base d’asta di quasi 12 milioni di euro. Casertani, vi meritate chi vi amministra!) non è stata ancora perfezionata, dato che, al momento, siamo alla proposta di aggiudicazione. Se Ecocar assume persone a 3 mesi che non considera l’esistenza neppure di uno zero virgola di rischio che un intoppo possa fermare la procedura di aggiudicazione. A chi giova l’assunzione a termini di operatori ecologici a pochi mesi dalle elezioni? Naturalmente a Carlo Marino e ai suoi candidati. E questo, qualora la notizia fosse confermata, a casa delle persone civili si chiama “voto di scambio”.