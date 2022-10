CASERTA Cimitero nel degrado. Per evitare fischi e pernacchie Marino fa ripulire il camposanto prima del 2 Novembre: mini appalto alla Tecno Green di Dragoni

In calce la determina, a firma del neo dirigente Luigi Vitelli, con la quale si affida alla ditta di Dragoni, l’intervento per la sola “manutenzione straordinaria del verde” per un importo di 21mila euro.

CASERTA Al giorno della Commemorazione dei defunti, 2 novembre, manca davvero poco e per correre ai ripari, vista la situazione di assoluto degrado in cui versa il cimitero cittadino di piazza della Rimembranza (clikka qui per leggere l’articolo e guardare le foto pubblicate da Casertace il 7 ottobre scorso), il Comune ha dato il proprio via libera, con determina 1749 del 11/10/2022, che pubblichiamo in calce a questo articolo, a firma del neo dirigente Luigi Vitelli, all’intervento di manutenzione “straordinaria” del camposanto.

Vitelli ha affidato, dunque, alla Tecno Green srls di Dragoni, il servizio di manutenzione straordinaria del verde, per un importo di 21.000,00 euro, rispetto all’importo soggetto a ribasso di 21.645,01 euro. Si tratta della sola manutenzione del verde, badate bene, che servirà unicamente per evitare ai tanti casertani che tra il Primo e il 2 novembre, si recheranno nel cimitero, di ritrovarsi a camminare nella giungla di erbacce che, fino a pochi giorni fa, era presente lungo i viali che si percorrono per arrivare alle cappelle gentilizie o ai cappelloni.

Come sempre l’amministrazione di Carlo Marino si distingue per i suoi interventi in extremis. Prima ha lasciato nel degrado e nell’incuria il luogo in cui riposano i nostri cari defunti, poi si è affrettato ad affidare la gara, con trattativa diretta, per evitare fischi e pernacchie.

