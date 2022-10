LE FOTO. CIMITERO DI CASERTA. Il degrado, l’incuria e il menefreghismo di Marino & c.: 12 immagini impressionanti e vergognose

In calce all’articolo tutte le foto scattate all’interno del camposanto di piazza della Rimembranza. E dal Comune ci spiegano che si aspetta il nuovo affidamento diretto a firma del neo dirigente Luigi Vitelli.

CASERTA (r.s.) Se dovessimo giudicare i nostri amministratori in base alle condizioni in cui versa il cimitero di Caserta, in piazza della Rimembranza, allora non solo dovremmo dire che non sono degni del ruolo che ricoprono, ma che dovremmo farli scendere dalle loro “stanze del potere”, a Palazzo Castropignano, a suon di bastonate. E’ impressionante il degrado che impera nel camposanto di via Cappuccini, lì dove sono sepolti (e dovrebbe trattarsi di una degna sepoltura) i nostri cari che hanno lasciato il mondo terreno e che si spera, abbiano trovato Lassù, un posto più decorso per le loro anime.

Le foto sono state scattate stamattina e, più che le parole, bastano le sole immagini: impossibile camminare a piedi nei vialetti, impossibile accedere alle cappelle gentilizie ostuite da una vera e propria giungla. Rami si inerpicano sui muri; loculi vuoti cadono letteralmente a pezzi. Erba alta e altro materiale accatastato in ogni angolo, come se ci trovassimo di fronte ad un cantiere appena aperto.

Che

dire, le parole davvero si fermano in gola. Lì, signor sindaco, ci sono sepolti i nostri cari, parenti e amici che non ci sono più. Lì, probabilmente, vi è sepolta anche qualche persona a lei cara, a cui lei vorrebbe poter portare un fiore o semplicemente accarezzare la foto che ritrae il volto di chi ha amato. Se lei, signor sindaco, ha poco tempo e magari è da tanto che non si reca al cimitero, ci sono tanti casertani che, invece, lo fanno e vorrebbero continuare a farlo, senza dover per questo attraversare una giungla o rischiare di ferirsi tra rami, erba e quant’altro è sepolto, è proprio il caso di dirlo, sotto quella coltre di verde che ormai nasconde i viali di ciottoli.

Ci siamo chiesti il perché di questa incuria e ci hanno spiegato che, terminato il contratto con la vecchia ditta che si occupava della manutenzione del cimitero, la FG Costruzioni srl di Franco Galileo, ora il Comune procede con affidamenti diretti. E, allora, cosa aspettano il sindaco e il neo dirigente del quarto settore Luigi Vitelli, a firmare il nuovo affidamento? Siamo a meno di un mese dalla Commemorazione dei defunti e tutto versa in una situazione pietosa.