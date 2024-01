CASERTA. Dolci della Befana scaduti e avariati, controlli a tappeto

Massima allerta dei carabinieri.

CASERTA. Così come accaduto per Natale e Capodanno, non si fermano i controlli dei carabinieri, stavolta a caccia di dolci e cioccolato della Befana scaduti, avariati o illegali. Al setaccio esercizi commerciali e ambulanti che in questi giorni sono alle prese con la vendita dei tipici dolciumi dell’Epifania. Controlli che i militari ha concentrato soprattutto nell’area di Marcianise e Capodrise.