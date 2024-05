Grave il poliziotto accoltellato in stazione, l’aggressore fermato nel Casertano

In prognosi riservata il vice ispettore capo della Polizia di Stato.

MILANO/CASERTA. Hasan Hamis, il 37enne marocchino irregolare arrestato a Milano dopo aver accoltellato in modo gravissimo un poliziotto di 35 anni, alla stazione di Lambrate, era stato anche nel Casertano. In Italia dal 2002, ha vissuto tra la provincia di Napoli, Avellino e Caserta.

Gravi, purtroppo, le condizioni di Christian Di Martino, il vice ispettore capo della Polizia di Stato accoltellato alla stazione di Lambrate nella notte scorsa: tutt’ora la prognosi è riservata. Christian è arrivato all’ospedale Niguarda di Milano intorno a mezzanotte e mezza in codice rosso. Aveva diverse ferite da arma da taglio che lo hanno raggiunto alla schiena che hanno riguardato alcuni organi interni.

L’uomo è stato subito preso in carico dal Trauma team del Niguarda che lo ha prima stabilizzato e poi sottoposto a diversi interventi chirurgici per cercare di salvare gli organi colpiti e contenere l’emorragia in corso. Gli interventi sono terminati intorno alle 9-9.30 di stamattina. La prognosi, spiegano dall’ospedale, “è riservata e le condizioni rimangono molto serie”, per il momento il paziente “è in fase di osservazione post intervento” in Terapia intensiva.