LE FOTO. Campo sportivo bene comune, grande partecipazione agli eventi di Don Stefano

CASAGIOVE (Debora Carrano) – Campo sportivo bene comune: al di là di quelle che sono state le polemiche per la gestione privata dei beni comunali, Don Stefano Giaquinto continua a raccogliere consensi. Durante la serata dedicata alla preghiera e poi alla processione ha visto la solita enorme folla di fedeli prendere parte all’appuntamento. La stessa gente, con entusiasmo, partecipa alle iniziative che si tengono sul campo sportivo.

Tra la folla e l’entusiasmo dei più giovani, don Ste’ continua con i suoi messaggi per i ragazzi, contro l’illegalità: “La gestione del campo sportivo, – dice – è la prova di come si può arrivare lontano se si opera per il bene comune”.