Lo schianto tra un’auto e una moto che viaggiavano in direzione opposta.

CASERTA Sono due i feriti in un incidente, verificatosi oggi pomeriggio nei pressi dello svincolo di Tredici della Variante Anas. L’impatto tra una moto ed un’auto, che viaggiavano in direzione opposta, ha ovviamente mandato in tilt il traffico. Sul posto sono giunte le ambulanze che hanno soccorso i feriti ed i carabinieri che hanno avviato le indagini.