CASERTA. Il comune vuole affittare ai privati per sei anni (+6) l’ex asilo di via Barducci

CASERTA (l.v.r.) – Come in ogni comune in dissesto finanziario che si rispetti, anche la città di Caserta sto provando a “valorizzare” – in pratica vendere o affittare – i beni immobili presenti sul territorio e di proprietà dell’ente capoluogo.

L’obiettivo stimato dall’amministrazione per far fronte ai debiti accumulati negli anni, nonostante le particolari dichiarazioni del sindaco Carlo Marino che parla di conti della città in ottimo stato e da non risanare, è di 40 milioni di euro. Tra le varie proprietà che gli occupanti di Palazzo Castropignano hanno messo nella disponibilità di privati, in vendita oppure in fitto, c’è l’ex scuola di via Martiri di Bellona, Palazzo Acquaviva, che ospita gli uffici della questura e della prefettura, e diversi locali commerciali del centro storico. Tra questi, si segnala anche l’ex asilo di via Barducci.

E’ di questi giorni, infatti, la notizia che il dirigente comunale Giovanni Natale si sta occupando della locazione dei locali che ospitavano la scuola della traversa di via Ferrarecce, zona di confine tra Caserta e San Nicola la strada.

Nel bando pubblico per la locazione di questo immobile, vengono riportate anche le attività che sono vietate all’interno dell’ex asilo: sexy shop, sala giochi, centro massaggi e agenzie di scommesse. La durata del contratto sarà di 6 anni, accordo rinnovabile tacitamente per altri 6.

Chi deciderà di partecipare al bando, dovrà dimostrare di poter utilizzare l’ex scuola con un canone mensile determinato – tramite i dati riportati dal osservatorio del mercato immobiliare – di €1500 al mese.

Avremmo voluto darvi altre informazioni sulla scadenza del bando, ma per ora ancora nessuno novità.

