CASERTA. Fugge all’alt della Polizia: 20enne fermato e denunciato

CASERTA – Non si ferma all’alt della Polizia per un controllo. E’ accaduto a Caserta dove un giovane ventenne, di un paese limitrofo, è stato intercettato dagli agenti della sezione Volanti della Questura di Caserta a bordo di un’auto senza patente. Quando gli agenti gli hanno intimato l’alt il ragazzo si è dato alla fuga. Ne è scattato un inseguimento che si è concluso all’ angolo tra viale Lincoln e via Acquaviva. Portato in Questura è emerso che non aveva la patente e che era recidivo. Gli è stata comminata la denuncia penale, la sanzione amministrativa ed il sequestro dell’automobile.