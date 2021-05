CASERTA. Furto al Famila. Guardie giurate inseguono e fermano 2 georgiani

CASERTA – Furto al supermercato Famila di Caserta: beccati due ladri. È quanto accaduto nella tarda mattinata di ieri presso l’esercizio commerciale di Viale Carlo III a Caserta dove due cittadini georgiani, di 27 e 39 anni con precedenti per reati contro il patrimonio, hanno rubato merce perlopiù legata alla cura personale (lamette, prodotti per capelli, cosmetici) del valore di circa 200 euro.

I due sono stati notati dai dipendenti della vigilanza privata di ‘ronda’ esterna al supermercato. Le guardie giurate hanno seguito i due, notando la merce trafugata in un borsone. A quel punto alla loro richiesta di mostrare il contenuto del borsone in loro possesso, i due ladri si sono rifiutati.

Ma la ritrosia dei georgiani si è tramutata ben presto in una breve colluttazione con tentativo di fuga. Le guardie li hanno inseguiti e letteralmente placcati in attesa dell’arrivo di una volante dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Caserta. Gli agenti, durante una perquisizione nell’auto dei georgiani, non di loro proprietà, hanno trovato altra refurtiva di supermercati limitrofi. A quel punto sono scattate le manette ai polsi dei due malviventi.