CASERTA. LUNEDI’ TERRIBILE PER I LAVORATORI/2. Da domani mattina e per tutto il giorno ALLERTA METEO per MALTEMPO

CASERTA – Alla chiusura di uno snodo importante per la città di Caserta com’è il ponte di Ercole, passaggio bloccato a partire da ieri e anche per i prossimi giorni, tra le difficoltà che i pendolari lavoratori ma tutti casertani il generale dovranno affrontare c’è anche la criticità legata al maltempo.

Infatti, la protezione civile della regione Campania ha emanato nuovo avviso di allerta meteo, questa volta di colore giallo.

Quindi, almeno fino a prova contraria, la giornata di domani non vedrà le stesse difficoltà che abbiamo vissuto mercoledì 3 novembre, quando la città è rimasta quasi completamente sott’acqua, con alberi caduti in strada e sottopassi allagati.

Ovviamente questa affermazione resta ancorata ad una linea puramente teorica, perché mercoledì scorso l’allerta era arancione e l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Carlo Marino ritenne di non dover mettere in campo nessuna azione per supportare la cittadinanza, scelta che poi si è rivelata evidentemente errata, mentre l’allerta di domani, come detto, sarà gialla e non crediamo che questa volta da Palazzo Castropignano verrà messo in atto qualche piano per evitare i disagi di pochi giorni fa.

Almeno, però, il colore meno critico assegnato dalla Protezione civile alla giornata di domani, lunedì, dovrebbe tranquillizzare un po’ i casertani, anche se il contesto non è dei migliori. Infatti, guardando il capoluogo emerge il quadro di una città già in difficoltà per l’alluvione della settimana scorsa e che ogni volta in cui il territorio cittadino viene colpito da forti piogge, vede alberi venir giù e allagamenti importanti per le vie del Capoluogo. Speriamo che domani non sia così, come tutte le volte.

IL POST DEL COMUNE DI CASERTA

#allertameteo di colore Giallo.

La perturbazione interesserà dapprima i quadranti settentrionali del territorio campano per poi estendersi al centro-sud della regione.