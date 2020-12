CASERTA. IL PIANO RICOTTA, PARDON, MARSHALL. Carlo Marino piazza il coordinatore per la sua campagna elettorale con un contratto dell’impresa cha ai latticini è arrivata dall’ippica

Quasi 17 mil euro netti per Antonio Salvati come giornalista professionista nel progetto di comunicazione per la Riqualificazione delle periferie di Caserta. Un affidamento consegnato tramite l’ingegnere Giovanni Natale, cugino del sindaco, e la Reana, società che nasce per allevare cavalli

CASERTA – “La società potrà curare l’allevamento di animali e le attività ad esso connesse, avvalendosi di struttura anche non proprie.“. Questo emerge nell’oggetto sociale secondario della Reana Srl, la società a cui Carlo Marino ha affidato il compito di stilare il Progetto di comunicazione Integrato dedicato alla Riqualificazione urbana delle periferie del capoluogo. Sono 18 i milioni di euro che il comune di Caserta utilizzerà per la riqualificazione delle frazioni cittadine e a questa società detenuta dalla figlia di un volto notissimo della comunicazione campana, ne è stata affidata la gestione del 3%, precisamente 550 mila euro.

E ovviamente, come appare anche nella determina che vedrete in calce all’articolo, dietro a Giulia Napoli, proprietaria di fatto della Reana, c’è il papà, Antonio Napoli, il quale già nel lontano 1999 stava dietro Massimo D’Alema, al tempo presidente del consiglio, e che ha gestito la comunicazione di tutta la campagna elettorale di Carlo Marino alle ultime elezioni comunali. Questioni di fiducia, fiducia ben remunerata.

Lo diciamo perché un altro degli uomini di Carlo Marino è pronto a lanciarsi nell’avventura di questo progetto, costato come se si dovesse raccontare quell’European Recovery Program, meglio noto come Piano Marshall, ma che tratterà lo storytelling dei lavori dedicati a Casolla, Puccianiello e Gazano. Stiamo parlando di Antonio Salvati, 45enne giornalista di Portico di Caserta, che è stato scelto proprio da Antonio Napoli, uomo a capo della comunicazione durante la campagna elettorale di Carlo Marino, e da Giovanni Natale, cugino di Carlo Marino, come figura professionale di giornalista professionista da affiancare al progetto, con un incarico dal valore di 17.100 euro. E Salvati, e concludiamo le ripetizioni dei dati anagrafici del primo cittadino, è stato il coordinatore della campagna digital per la campagna elettorale di Carlo Marino del 2016.

Una specie di cerchio magico in salsa casertana, una mozzarella magica.

Un ricongiungimento a 5 anni di distanza dall’ultimo lavoro commissionato dal sindaco al giornalista. Ma chissà se Salvati e Marino si saranno incrociati anche in altri uffici molto importanti delle amministrazioni pubbliche, poiché il giornalista è docente di Marketing territoriale per Publica, la Scuola per giovani amministratori avviata nel 2012 dall’ANCI, associazione dei sindaci che in Campania ha il suo presidente in Carlo Marino.

Il curriculum di Salvati

