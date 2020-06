CASERTA. Non solo vetro. Divieto di vendere QUALSIASI BIBITA anche in lattina durante la Movida

CASERTA – Il sindaco Carlo Marino ha da poco firmato un’ordinanza che vieta, a tutti gli esercizi pubblici, esercizi commerciali, attività di commercio su area pubblica, attività artigianali del settore alimentare, circoli ed altri punti di ristoro ubicati nel territorio cittadino, la vendita per asporto e la somministrazione (con esclusione della somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente al pasto), di bevande di qualunque genere, contenute in contenitori di vetro o lattine oltre le ore 23:00 nelle giornate di Venerdì , Sabato e Domenica del periodo dal 19 giugno 2020 e fino al 31 luglio 2020.

Dopo la “lotta al vetro”, cambia l’obiettivo delle ordinanze restrittive del primo cittadino, spostandosi anche verso i contenitori in alluminio. Se per il vetro potevamo ritenerla una decisione corretta, anche se, pensandoci, non è che le risse a bottigliate inizino obbligatoriamente dopo le 23, dipende dalla testa calda (e vuota) dei contendenti, la decisione di includere anche l’alluminio nella black list appare sorprendente.

