CASERTA Questo non è un Comune, è un bancomat: per due incarichi diretti i soci storici dell’ex assessore Max Palmiero, divenuto mariniano di ferro (e vorrei pure vedere), incasseranno 230mila euro

Importo Iva compresa. Ancora una volta ci ha pensato “santo covid”: procedura spicciativa, con il cugino di Carlo Marino, cioè il dirigente Giovanni Natale, che ha convocato solo questi due professionisti. Sappiamo di ribadire un concetto noto, però non possiamo non dire che questa è l’ennesima vergogna di quella che è una vera e propria Gomorra del più rozzo e impudente clientelismo

A Giovanni Palmiero, invece, sempre nell’ambito dello stesso intervento e dello stesso finanziamento, saranno dati 100.574 euro già depurati da un altro ribasso-barzelletta, stavolta dell’8%. Una cifra che, Iva inclusa, farà arrivare sul conto di Palmiero una somma di circa 123mila euro.

Manco dovessero progettare il secondo centro direzionale di Napoli.