CASERTA. Schiamazzi, clacson e fuochi d’artificio in piena notte. I residenti della Vaccheria sul piede di guerra

La denuncia del consigliere del Forum giovani, Mattia Atzori.

CASERTA L’estate continua a non dare tregua alla frazione di Vaccheria. Dopo le recenti segnalazioni fatte a mezzo stampa e l’intervento, tramite interrogazione comunale, del consigliere Donato Aspromonte sembrava essersi tranquillizzata la situazione su in collina. Peccato fosse solo un’illusione, dato che, allertato chi di competenza, la polizia municipale si sia vista una sola sera, peraltro in prima serata, dunque ancor prima dell’inizio dell’orario movida. Le ultime segnalazioni arrivano quest’oggi da alcuni abitanti del luogo che stavolta non denunciano solo urla e parcheggi selvaggi, bensì fuochi d’artificio a notte inoltrata, orario per nulla consono, sotto le abitazioni. “Chiediamo dunque sommessamente – spiega il consigliere e presidente della Commissione Ambiente del Forum Giovani Mattia Atzozi – se è normale che i cittadini della frazione non possano riposare in tranquillità se non dalle 4 di mattina quando i vandali scendono a valle. Ancora più sconcertante è che in tutti questi mesi, fatti di degrado, incuria, disturbo della quiete pubblica e vandalismo, non si sia sentita una sola parola da chi ci amministra, perlopiù avendo anche un delegato di zona delle frazioni mai pervenuto, totalmente inesistente, se non per le feste patronali. A giugno 2022 Sindaco e compagni (nonostante governino dal 2016) facevano sapere che di lì a poco si sarebbero prese misure drastiche per la situazione di Vaccheria e si sarebbero installate le telecamere della ztl, poi il nulla ed eccoci ancora qui dopo più di un anno a sollevare il problema. Quest’amministrazione ha preso molti voti nella frazione utilizzando il Presepe Vivente come specchietto per le allodole, siamo stati traditi già l’hanno scorso quando “grazie” a De Luca i fondi finirono tutti a Salerno, per quanto tempo ancora dobbiamo essere presi in giro?”.