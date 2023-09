CASERTA. Usa 8 alias per sfuggire all’arresto: preso 30enne

Beccato mentre si aggirava nei pressi dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta mentre si aggirava con fare sospetto vicino alle vetture in sosta

CASERTA – Utilizzava identità diverse per sfuggire alle forze dell’ordine ma la notte scorsa qualcosa è andato storto. Fermato per un controllo nei pressi dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta mentre si aggirava con fare sospetto vicino alle vetture in sosta. L’uomo, un 30enne marocchino senza fissa dimora, si è subito mostrato particolarmente nervoso e ai fini di non essere identificato ha fornito ai Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Caserta false generalità. I successivi accertamenti, eseguiti dei militari, hanno permesso di smascherarlo e di scoprire che era già stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria presso la stazione dei Carabinieri di Legnano, in provincia di Padova, ed era ben noto alle forze dell’ordine furto e per ricettazione. Per non essere identificato un utilizzava ben 8 alias