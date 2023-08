CASERTA. Vigili del fuoco forzano la finestra a salvano una novantenne

L’intervento oggi pomeriggio in piazza Pitesti.

CASERTA. Nel primo pomeriggio di oggi verso le ore 14:00 una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dalla sede centrale, è intervenuta in piazza Pitesti per un soccorso a persona. Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni familiari e diversi vicini preoccupati in quanto non avevano più notizie di una signora novantenne che non rispondeva più alle loro chiamate. Immediatamente giunti sul posto I Vigili del fuoco, attraverso l’autoscala in supporto, sono saliti sul balcone e, una volta forzata una delle finestre, sono entrati nell’appartamento trovando la vittima riversa a terra e che affermava di trovarsi in quella posizione già da alcuni giorni. Successivamente interveniva il personale del 118 per le cure del caso.