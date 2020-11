IL CASO. L’operatore ecologico malato di Covid: “Sono ancora positivo, ma l’ASL mi ha detto che posso tornare al lavoro”

CASTEL VOLTURNO – Quella raccontata dal giornalista Geo Nocchetti è una storia che ha quasi del paradossale.

Fotografa la situazione di un operatore ecologico di Castel Volturno, il 42enne Sabino De Crescenzo, risultato positivo al Covid più di tre settimane fa.



Il caso dell’uomo rientra tra quelli dal governo inquadrati come “positivi a lungo termine”.Nella fattispecie, De Crescenzo, pur risultando ancora positivo al virus, è stato interessato da una comunicazione dell’Asl di Mondragone che lo individua come non più contagioso e dunque gli fornisce un “Attestato di fine isolamento” in forza del quale può ritenere interrotta la sua quarantena e, conseguentemente, tornare al lavoro.

Secondo le attuali disposizioni sanitarie in tema di Covid, infatti, le persone che pur continuando a risultare positive al test molecolare non hanno più sintomi da almeno una settimana, possono interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

Come detto, il signor Sabino De Crescenzo rientra in questa casistica.

Dov’è il paradosso?

Esattamente nel fatto che una persona, con ogni evidenza ancora positiva al coronavirus, alla quale la prassi di cui sopra permette a pieno titolo di riprendere a lavorare, viene poi respinta sul posto di lavoro, dove non c’è disponibilità a reintegrare l’operaio.

Riteniamo che la ritrosia del datore di lavoro e dei colleghi a riammettere il signor De Crescenzo sia comprensibile e legittima, soprattutto perché figlia di un gravissimo difetto di comunicazione tra le parti.

Chi, se non l’Asl competente, dovrebbe dare ai lavoratori e ai loro superiori le informazioni utili a gestire casi come quello del signor De Crescenzo, positivo ma non più considerato contagioso?

Guarda, dal minuto 11:00, il servizio del collega Geo Nocchetti trasmesso nell’edizione del TgR Campania del 12 novembre scorso:

