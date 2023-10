Catturato il daino che ha girato per tutto il casertano: ecco dove sarà portato

Caso vuole che l’animale sia stato rinvenuto vicino all’ex macello. Non esattamente un buon auspicio, ma niente fine tragica: sarà liberato nei boschi del Matese

CASAGIOVE – Sono stati i carabinieri di Casagiove, con il supporto dei veterinari Asl, a compiere le operazioni per bloccare il daino che da una settimana è divenuto il personaggio più interessante dell’area che da Marcianise arriva fino a Santa Maria Capua Vetere, passando per Casagiove e Caserta.

L’animale è stato bloccato mentre era in giro, nei pressi di un’abitazione di via Volturno, non lontano, quindi, dall’ex macello comunale di Casagiove.

Sedato e catturato, sarà trasferito nei boschi del Matese.