CENTRO COMMERCIALE CAMPANIA. In poche ore due auto rubate. Furto della Smart anche per la Modestino

Anche l’ex candidata di Italia Viva tra le vittime dei furti di automobili. A lei è accaduto in città.

MARCIANISE (red.cro.) – Allo sfortunato proprietario dell’Alfa Romeo bianca trafugata dal parcheggio del Centro commerciale Campania, ovviamente, non è proprio andato giù il furto della sua vettura e, giustamente, accusa anche la gestione della sicurezza, che non esiste, nel parcheggio del centro Campania.

Dopo essersi accorto del furto, quando ha chiesto informazioni alla vigilanza e alla direzione, gli hanno spiegato che le telecamere non prendevano quella zona dove lui aveva parcheggiato e che, nel frattempo, era stata rubata anche una Range Rover.

Non si tratta del primo furto compiuto all’interno del parcheggio del centro Campania. Come avemmo a scrivere in un articolo del direttore Gianluigi Guarino di qualche tempo fa style="text-decoration: underline;"> (LEGGI QUI LA NOTA) , una struttura commerciale che gode della fiducia di migliaia, se non milioni, di clienti ogni anno, provenienti anche da fuori regione, dovrebbe migliorare decisamente il servizio di sicurezza rispetto alle auto degli utenti che ogni giorno riempiono il centro.

Più uomini di vigilanza, più telecamere, le possibilità con cui sviluppare un maggiore controllo, ovviamente, le lasciamo decidere ai titolari del centro, ma è qualcosa che prima o poi dovrà essere messo in pratica.

Intanto, però, anche in città non mancano i furti di auto. Tra le vittime anche l’ex candidata di Italia Viva, Stefania Modestino a cui, due giorni fa, è stata rubata la Smart parcheggiata nei pressi dell’Ovs.