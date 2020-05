CIAO ROSSELLA. L’ultimo abbraccio alla 43enne moglie dell’ex assessore. Il cordoglio dell’amministrazione comunale, dell’Atellana Volley e di tanti amici

SUCCIVO (Lidia e Christian de Angelis) – Tanto dolore e incredulità per la morte di Rossella Sapio, 43 anni. La prematura scomparsa della moglie dell’ex assessore Claudio Perrotta, ha sconvolto l’intera comunità. La donna dolcissima e gentile, lascia il marito e tre figli, Chiara, Alessandra e Salvatore. I funerali saranno celebrati presso la Parrocchia della Trasfigurazione a Succivo. In queste ore i messaggi di addio e cordoglio sono numerosissimi, perdere una donna così giovane e benvoluta improvvisamente non è giusto. Questi alcuni tra i più commoventi addii.

Un’amica: “Il tuo sorriso era la tua più grande forza.Ti ricorderò per sempre con amore e ricorderò di te quel sorriso e quella gioia che emanavi in tutte le circostanze. Ciao Rossella veglia sui tuoi figli e dona tanta forza ai tuoi genitori Mario e Michelina, a Caterina e a Claudio.Ora in Paradiso c’è un Angelo in più. R.I.P.”

Il cordoglio dell’amministrazione locale che rende noto: “Il Sindaco e il Consiglio Comunale partecipano al dolore che ha colpito Claudio Perrotta per la perdita della cara Rossella. A lui, ai suoi bambini e alla sua famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze ed il nostro abbraccio. Che la terra le sia lieve.”