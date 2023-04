CLAN DEI CASALESI: processo immediato per 39 imputati

Alla sbarra anche Gianluca, Katia e Teresa figli del boss Cicciotto ‘e mezzanotte

CASAL DI PRINCIPE – Il Gip del Tribunale di Napoli Isabella Iaselli ha accolto l’istanza della Dda e disposto subito il processo a carico di 39 imputati. La prima udienza è fissata per il prossimo 8 giugno. A processo con il giudizio immediato andranno Salvatore Gabriele, Sergio Nicola Kader, Nicola Garofalo, Antonio Lanza, Giosuè Fioretto, Giacomo D’Aniello, Angelo Zaccariello, Giovanni Stabile, Antonio Stabile, Giuseppe Spada, Gianluca Bidognetti, Vincenzo D’Angelo, Federico Barrino, Vincenzo Simonelli, Francesco Cerullo, Ernesto Corvino, Giovanni Corvino, Katia Bidognetti, Emiliana Carrino, Carlo d’Angiolella, Teresa Bidognetti, Annalisa Carrano, Francesca Carrino, Agostino Fabozzo, Marco Alfiero, Onorato Falco, Pietro Falco, Giovanni della Corte, Clemente Tesone, Franco Bianco, Salvatore De Falco, Vincenzo di Caterino, Giuseppe Di Tella, Giuseppe Granata, Biagio Francescone, Felice di Lorenzo, Francesco Sagliano, Francesco Barbato e Luigi Mandato. A

loro carico ci sono reati contestati a vario titolo come camorra estorsione e traffico di droga. Tra i coinvolti anche tre figli di, Cicciotto ‘e mezzanotte, si tratta di Katia, Teresa e Gianluca. Il reato di associazioni mafiosa per ilviene contestato a Giovanni della Corte, Franco Bianco, Salvatore De Falco, Vincenzo Di Caterino, Giuseppe Di Tella, e Giuseppe Granata. Per la Dda di Napolisarebbe il capo e organizzatore degli Schiavone per ilil reato di camorra viene contestato adi cui è ritenuto capo e organizzatore.