Colpo a mano armata da Mr Drink, perizia psichiatrica per il rapinatore

SAN NICOLA LA STRADA/MARCIANISE Colpo di scena nel processo a carico di Salvatore Di Giovanni per la rapina al deposito di bibite Mr drink di San Nicola la Strada. Su richiesta del difensore, Giuseppe Foglia, la prima sezione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha disposto una perizia psichiatrica sulla capacità di intendere e di volere del Di Giovanni al momento del fatto. Processo rinviato all’8 novembre per conferimento al perito.

rapina avvenne il 27 ottobre del 2021: i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Caserta, a seguito della richiesta d’intervento pervenuta al 112, trassero in arresto, in flagranza del reato di “rapina aggravata in concorso”.

L’uomo, con il volto parzialmente travisato ed armato di pistola poi risultata a salve, si era introdotto, unitamente a salvatore Di Giovanni, nell’esercizio commerciale denominato “ Mister drink ”, sito in quella via Appia, e, sotto la minaccia dell’arma, aveva prelevato dalla cassa del denaro contante non quantificato. Ne scaturì una colluttazione con il titolare della rivendita durante la quale il rapinatore esplode alcuni colpi a scopo intimidatorio.

nel marzo del 2022 anche Salvatore Di Giovanni finì in carcere, in quanto complice di Zarrillo.