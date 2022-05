PIGNATARO MAGGIORE – Ladri in azione a Pignataro Maggiore. Nel mirino della banda è finito un tabacchi. I malviventi si sono introdotti nel locale attraverso il deposito, i proprietari dormivano al piano superiore, facendo razzia di diversi chili di sigarette, per un valore di circa 40mila euro e 10mila euro in contanti. Indagini in corso da parte dei carabinieri della stazione locale.