Comprare casa (con o senza mutuo) conviene? Affitto e acquisto a confronto

In Italia, la casa ha sempre rappresentato molto più di un semplice luogo in cui vivere. È il cuore pulsante della vita familiare, un simbolo di stabilità e sicurezza e, per molti, un investimento a lungo termine che si tramanda di generazione in generazione.

Possedere una casa è stato a lungo considerato, infatti, un traguardo fondamentale nella vita di una persona. Rappresenta l’indipendenza, la realizzazione personale e un senso di appartenenza a una comunità. Questa mentalità ha spinto molte famiglie a investire i propri risparmi nell’acquisto di un immobile, vedendolo come un bene sicuro e tangibile su cui poter contare nel futuro.

Tuttavia, il contesto economico attuale è in continua evoluzione. Il mercato immobiliare è diventato più volatile, influenzato da crisi finanziarie, variazioni dei tassi di interesse e cambiamenti nelle politiche fiscali. Inoltre, gli stili di vita moderni sono caratterizzati da una maggiore mobilità e flessibilità.

I giovani, in particolare, sempre più spesso sono alla ricerca di opportunità lavorative in città diverse rispetto a quella d’origine, anche all’estero, come dimostra l’ultimo rapporto realizzato dalla Fondazione Nord Est che evidenzia i numeri da capogiro di questo fenomeno: oltre mezzo milione di giovani tra il 2011 e il 2023 ha superato i confini nazionali per stabilirsi fuori dall’Italia.

È evidente che, a fronte di questa maggiore flessibilità, le generazioni più giovani potrebbero non sentirsi vincolate all’idea tradizionale di acquistare una casa. Questo scenario rende quindi fondamentale una riflessione approfondita sulla convenienza dell’acquisto rispetto all’affitto.



Affitto o acquisto: un confronto economico



La scelta tra affitto e acquisto dipende da numerosi fattori, tra cui le esigenze personali, la stabilità lavorativa e, naturalmente, l’impatto delle spese sui propri risparmi.

Optare per l’affitto può risultare più conveniente nel breve periodo, specialmente per chi ha necessità di flessibilità, come lavoratori che cambiano spesso città o giovani che desiderano maggiore mobilità. Il costo dell’affitto, però, nel lungo termine, non determina alcun ritorno economico, rappresentando una spesa continua, senza accumulare un valore patrimoniale.

Naturalmente, è altrettanto importante ricordare che acquistare un immobile comporta costi iniziali significativi, come l’anticipo, le spese notarili e altre tasse accessorie. Tuttavia, una volta terminato il pagamento del mutuo, la casa diventa un bene di proprietà. Questo può tradursi in un notevole vantaggio economico e patrimoniale, soprattutto in un mercato immobiliare stabile o in crescita.

Per agevolare il processo decisionale, al giorno d’oggi è possibile effettuare una simulazione per la rata di mutuo direttamente online, sfruttando le risorse gratuite messe a disposizione dai portali di comparazione specializzati come Facile.it, così da conoscere rapidamente l’entità della spesa a livello mensile e compararla con il costo medio degli affitti nella stessa zona.

In ogni caso, prima di procedere è essenziale valutare con attenzione la propria capacità di rimborso e verificare la fattibilità del finanziamento.



Documenti e requisiti per l’acquisto tramite mutuo o l’affitto



Naturalmente, una volta stabilito se optare per l’acquisto o per l’affitto di un immobile, è importante procedere alla preparazione della documentazione necessaria per effettuare la richiesta.

Per quanto riguarda nello specifico la richiesta del mutuo, è necessario allegare la carta d’identità e il codice fiscale, così come la busta paga (o il modello unico per i lavoratori autonomi), la certificazione unica, l’estratto conto bancario degli ultimi mesi e, in alcuni casi, ulteriori certificati come il contratto di lavoro o eventuali garanzie aggiuntive. L’istituto di credito procede sempre a effettuare una valutazione del reddito rispetto alla rata mensile del mutuo per verificare la sostenibilità del finanziamento.

Per quanto riguarda l’affitto, invece, in genere è necessario presentare documento di identità, codice fiscale e una prova di reddito, anche se in alcuni casi il proprietario dell’immobile potrebbe richiedere un garante oppure il versamento di una cauzione, solitamente pari a due o tre mensilità di affitto, come tutela in caso di mancato pagamento.

La decisione tra acquistare e vivere in affitto dipende, quindi, da una serie di fattori prettamente individuali. Mentre l’acquisto è spesso visto come una scelta vantaggiosa a lungo termine, l’affitto può rappresentare la soluzione migliore per chi cerca flessibilità o non è ancora pronto a impegnarsi in un mutuo.

In ogni caso, con i tassi di interesse attualmente in calo, il mutuo rimane una delle opzioni ideali per acquistare casa, anche se rimane fondamentale procedere preventivamente con una simulazione personalizzata per valutare l’impatto sul proprio budget familiare.