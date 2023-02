I funerali si terranno domani alle ore 15:30 nella Chiesa S. Maria Assunta. Tantissimi i messaggi di cordoglio inviati alla famiglia dell’uomo.

VILLA LITERNO (Lidia e Christian de Angelis) Comunità in lutto per la scomparsa di Antonio Napolano, di soli 42 anni. L’uomo lascia troppo presto questa terra, i familiari e gli amici. I funerali si terranno domani alle 15:30 nella Chiesa S. Maria Assunta a Villa Literno. Una pioggia di messaggi di addio per l’uomo, benvoluto da tutti.