CORONAVIRUS. Altri due contagi nell’agro aversano

LUSCIANO/GRICIGNANO – Nuovi contagi da coronavirus in agro aversano. Si tratta di un nigeriano residente a Lusciano risultato positivo al tampone, come spiegato dal sindaco Nicola Esposito: “L’Asl mi ha comunicato che un nostro concittadino affetto da Covid-19 è totalmente guarito e può riprendere la sua regolare vita quotidiana. Per un altro paziente, inoltre, siamo in attesa del secondo tampone che confermi la sua totale guarigione. Siamo quindi sempre a quota 16 casi“.

A Gricignano invece è risultata positiva una donna di origini straniere, come scritto dal sindaco Vincenzo Santagata:

“La donna ha contratto il virus nel suo paese natale. E’ stata controllata al suo rientro in Italia e ne è stata accertata la positività. È asintomatica e si trova in isolamento domiciliare“.