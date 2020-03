CORONAVIRUS. CASERTA. Spesa alimentare e farmaci a domicilio

CASERTA – La consegna di farmaci e della spesa a domicilio a persone anziane e sole o comunque malate: e’ la risposta all’emergenza Coronavirus e alle restrizioni disposte dal Governo di Caserta Solidale, la rete di associazioni, parrocchie, gruppi e singoli cittadini, “che non vogliono lasciare indietro nessuno”. Lo slogan della rete e’ “Ci si salva solo insieme”.

Saranno attivati a questo scopo, da mercoledi’ 11 marzo, due numeri di telefono (3791917999 e 3791918190), che funzioneranno dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, e a cui potranno rivolgersi le persone che hanno bisogno di una spesa alimentare o di farmaci; potranno cosi’ concordare gli acquisti con il volontario della rete. Il giorno dopo la telefonata, il volontario, che indossera’ guanti e mascherine, si rechera’ presso l’abitazione per ritirare i soldi, quindi andra’ a fare la spesa e tornera’ per la consegna.

I volontari eviteranno ogni contatto fisico e di vicinanza con le persone per le quali si effettua la spesa, alle quali verra’ chiesto di calare il paniere sia per la consegna dei soldi che per quella consegna della spesa, altrimenti il tutto verra’ lasciato fuori la porta. Il servizio e’ gratuito e non e’ attivo la domenica. Intanto il sindaco di Caserta Carlo Marino ha sospeso fino al 3 aprile le fiere settimanali mentre restera’ aperto il mercato coperto, che pero’ avra’ l’obbligo di contingentare gli ingressi.