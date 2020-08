CORONAVIRUS. DATI ASL, comune per comune. +31 positivi in 48 ore. Sale il numero delle persone in quarantena

CASERTA – Pubblichiamo qui sotto l’ultimo bollettino diramato dall’asl di Caserta. Come è possibile vedere, in 24 ore, sono stati registrati 10 casi positivi al coronavirus che si aggiungono ai 31 registrati il giorno prima. Una sola persona è guarita, mentre 9 in più sono attualmente positivi. In quarantena sono finite 57 persone.

I 139 positivi attuali sono residenti ad Aversa, Capodrise, Carinola, Casaluce, Casapesenna, Casapulla, Caserta, Castel Volturno, Cesa, Conca della Campania, Curti, Frignano, Grazzanise, Gricignano d’Aversa, Lusciano, Maddaloni, Mondragone, Orta di Atella, Presenzano, Roccamonfina, San Cipriano d’Aversa, San Felice a Cancello, San Marcellino, San Marco Evangelista, San Nicola la Strada, Santa Maria Capua Vetere, Sessa Aurunca, Teano, Teverola, Vairano Patenora, Villa Literno.

QUI SOTTO LA TABELLA COMPLETA DEI COMUNI