CORONAVIRUS. E VAI COL TANGO: Nuovi positivi anche ad Aversa, Casagiove e Capodrise. Dolcetto o scherzetto? Per l’Asl Caserta non è vero

E’ diventato quasi un passatempo da spiaggia. L’Ansa indica anche i comuni in cui queste nuove positività si sarebbero sviluppate, tra le altre cose, in soggetti già positivi in passato, poi vai a vedere nel report ufficiale in calce alla versione integrale della news dell’Ansa, e non ne trovi traccia

CASERTA (g.g.) – Noi tendiamo a credere più all?Ansa che all’Asl. Anche he a questo punto bisogna che l’antica agenzia partecipata da tutti i maggiori editori di giornali nazionali provveda alla nomina di un suo direttore sanitario, di un suo direttore amministrativo e anche, ovviamente, di un direttore generale. Perché, da ieri sera, il racconto è il seguente: ci sono sette nuovi casi di positività al coronavirus e sono tutti ex positivi, poi diventati negativi e ora di nuovo positivi. Vai a guardare il report dell’Asl Caserta ufficiale e poi non trovi nulla di tutto questo. O meglio, trovi un nuovo contagio a santa Maria Capua Vetere e il primo contagio di San Potito, che non può non coincidere con l’auto-dichiarata assessora Navarra, mai positiva e poi negativa in passato.

Oggi pomeriggio nuova agenzia nella quale l’Ansa conferma le 7 positività, il coinvolgimento della città sammaritana, rivelando anche le altre aree: Casagiove, Aversa e Capodirse. Ritorniamo al report dell’Asl pubblicato oggi e relativo ai tamponi processati ieri. Le positività segnalate dall’Ansa dovrebbero, quindi, essere sicuramente registrate. D’altronde, il nostro precedente articolo si è concluso con una resa incondizionata davanti al caos di queste cifre, con rinuncia a verificare se poi, al di là della mancata identificazione dei dati riassuntivi di queste sette nuove/vecchie positività, le medesime si fossero imboscate, annidate all’interno dei numeri di ogni comuni. Viva l’Ansa, dunque, perché ci ha risolto un problema: col piffero che ci saremmo andati a leggere (e infatti ci abbiamo rinunciato) i risultati di 80/90 comuni casertani, però, se l’agenzia di stampa più autorevole d’italia ci dice che queste positività sono localizzate a Santa Maria, Aversa, Capodrise e Casagiove, il gioco è fatto.

Si, il gioco del demente.

Partiamo dal centro più grande, cioè Aversa. Report Asl di oggi: 30 casi positivi, cioè tutti quelli registrati dall’inizio dell’epidemia; guariti 25; 4 vittime e 1 attualmente positivi. Ci trasferiamo al report di ieri, 21 maggio, che riporta i dati analizzati il giorno 20 (LEGGI QUI LA TABELLA), sempre ad Aversa: positivi 30, guariti, 25, decessi 4, attualmente positivi 1.

Quanto fa la sottrazione 0-0? La domanda va posta a quelli dell’Asl e a quelli dell’Ansa. Scherzi a parte, tra oggi e ieri, il documento ufficiale dell’azienda sanitaria locale non segnala nuovi casi ad Aversa. Stesso discorso per quanto riguarda Casagiove. Nel report di oggi, relativo a ieri: casi totali 7, guariti 4, nessun decesso e attualmente positivi 3. Ieri, relativamente ai dati del 20: 7 positivi, guariti 4, nessun decesso e 3 attualmente positivi. Anche in questo caso, zero meno zero fa zero.

Dulcis in fundo, Capodrise: fino ad oggi, dall’inizio dell’epidemia, i positivi sono stati 5, tutti guariti. Stavolta sicuramente avremo il verdetto dei 5 positivi che passano a 6, con la conseguenza di numero uno “attualmente positivo”.

Avrebbe detto il grande Mario Pastore, mi dicono che non è vero, perché anche ieri a Capodrise, dagli albori del virus, 5 positivi, tutti guariti.

Che stress.

QUI L’AGENZIA ANSA: Sono concentrati in almeno quattro comuni del Casertano i sette casi di soggetti tornati ad essere positivi al Coronavirus, ovvero di persone risultate contagiate dopo la guarigione certificata dal doppio tampone negativo. Si tratta dei comuni di Santa Maria Capua Vetere, Casagiove, Capodrise ed Aversa, in un’area ritenuta circoscritta dall’Asl. Intanto a San Potito Sannitico, nell’Alto-Casertano, si e’ verificato il primo caso di contagio al Covid19, e ha riguardato l’assessore comunale Isabella Navarra. “Mi e’ stato effettuato un tampone per la ricerca Covid-19 sul luogo di lavoro mercoledi’ scorso – ha raccontato la Navarra su Facebook – e stanotte mi e’ stato comunicato essere positivo. Ho gia’ messo a conoscenza le tre persone al di fuori del mio nucleo con cui ho avuto contatti. Vorrei rassicurarvi sulle mie condizioni di salute, sto bene”.