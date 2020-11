CORONAVIRUS. La mamma del sindaco ricoverata in ospedale: “Sono letteralmente sconvolto”

CASALUCE – E’ stata ricoverata in ospedale per coronavirus la madre del sindaco di Casaluce, Antonio Tatone. E’ stato lo stesso primo cittadino pubblicarlo durante il bollettino dei contagi per il comune dell’agro aversano.

Tatone ha spiegato come “la crudeltà di questo male non è solo la sofferenza in sé ma è la mancanza di una voce cara, una parola di conforto, una stretta di mano che ti faccia capire che chi ti ama è vicino a te. Sono letteralmente sconvolto, ed ho voluto condividere questo momento di infinita tristezza e preoccupazione con i miei concittadini“.