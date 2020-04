CORONAVIRUS. S. MARIA CAPUA VETERE. Altri due detenuti risultati positivi al tampone, aumentano i contagiati in carcere

Santa Maria Capua Vetere – Sale a due il numero dei contagiati all’interno della casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.

A renderlo noto sono stati Antonio Fullone, provveditore dell’amministrazione penitenziaria della Campania e Samuele Ciambriello, Garante dei detenuti della Campania attraverso il seguente comunicato congiunto:

“Nella prima mattinata di oggi, nel carcere di Santa Maria Capua VETERE, sono arrivati gli ulteriori tamponi immediatamente fatti a decine di detenuti della stessa sezione del detenuto risultato positivo sabato notte. Tutti i detenuti dell’intera sezione, oltre 130 persone, compresi i tre positivi presenti nel carcere, non presentano alcun sintomo di malattia, non necessitano di alcuna terapia e sono monitorati dai sanitari”, si legge ancora nella nota. “Abbiamo potuto rilevare come tutti i detenuti presenti nel carcere di Santa Maria – spiegano Fullone e Ciambriello – siano attentamente valutati e seguiti sin dall’inizio dell’emergenza e ringraziamo il personale sanitario ai vari livelli che e’ intervenuto in questi giorni con immediatezza e professionalita’. A partire dalla notizia del primo caso positivo, nella notte di sabato, sono stati effettuati 200 test sierologici rapidi domenica e 200 tamponi naso-faringei lunedi’, per tutti i detenuti della stessa sezione e per tutto il personale, sanitario e penitenziario, che vi lavora”.