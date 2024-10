CORRUZIONE AL COMUNE. Ecco chi è l’imprenditore che ha vuotato il sacco, ha cercato di proteggere solamente un politico

Prima di scrivere in sommario qualcosa di Giuseppe Fazzone, dobbiamo correggere un errore. Ritenevamo che a 66 anni Giulio Biondi fosse andato in pensione. Non è vero. Quando ha visto “la mala parata” ha lasciato San Nicola e secondo noi ha esportato il suo metodo a Recale nel cui ufficio tecnico oggi opera. Per ciò che riguarda il citato Fazzone il suo tentativo di proteggere Gaetano Mastroianni non deve aver convinto il gip che ne ha, non a caso, ordinato l’arresto

SAN NICOLA LA STRADA – (g.g.) Giuseppe Fazzone imprenditore di San Nicola è stato arrestato ai domiciliari ma è uno degli indagati che ha offerto più spunti durante gli interrogatori di garanzia, tenuti dal gip Alessia Stadio, a seguito delle richiesta di applicazione di misure cautelari, presentata dalla procura di SMCV e alla fine accolta solo parzialmente dal giudice che, in carcere non ci ha mandato nessuno, diversamente da quello che invocava la Procura e ha fatto rimanere a piede libero 13 dei 22 indagati

Fazzone ha offerto spunti interessanti perché è l’unico ad aver fatto delle ammissioni, seppur parziali, confessando di aver compiuto effettivamente i reati, contenuti nei caspi 5,6,8,10,12,13,15 e 16. Insomma una confezione importante relativi al suo concorso a una serie di gare truccate a cui si aggiunge, nel capo 6 anche il reato di inadempimento dei contratti di pubbliche forniture ai sensi dell’articolo 355 del codice penale che prevede una condanna variabile dai 6 mesi ai tre anni e che, lo confessiamo, anche noi abbiamo appreso oggi per la prima volta e a questo punto aspettatevi di leggere di tutto e di più da CasertaCe sui capitolati d’appalto non rispettati, anzi calpestati sotto ai piedi nella maggior parte dei comuni di questa provincia. Fazzone ha negato di aver fatto parte di un’associazione a delinquere così come invece è ipotizzato dai pm e ha tenuto una particolare cura nel cercare di tenere fuori dalle responsabilità il vice sindaco di San Nicola, dimessosi il giorno dopo dell’uscita della richiesta formulata dalla Procura, Gaetano Mastroianni.

Questa difesa di Mastroianni non ha convinto, però, i pubblici ministeri i quali con l’avallo del gip affermano che la contestazione formulata nei confronti di Fazzone, di corruzione elettorale in occasione delle ultime elezioni comunali di San Nicola sia, al contrario, pienamente fondata

Fazzone avrebbe dato pieno appoggio a Mastroianni in cambio di un appalto per la potatura dei marciapiedi e delle strade in favore della sua Cares