Costretto a cedere un immobile agli usurai per saldare il debito, due sotto processo

Sentiti i militari della Finanza che condussero le indagini.

CAPODRISE Sono stati i militari della guardia di Finanza ad essere ascoltati, oggi, nel processo a carico di Domenico e Raffaele Rossetti di Capodrise, imputati per usura. Un ‘ufficiale delle fiamme gialle ha parlato delle indagini effettuate dietro denuncia della vittima. La vittima avrebbe, infatti, dato in garanzia un proprio immobile, poi venduto per 60mila euro, contro una stima di 170mila euro. Tra l’altro gli assegni dati non vennero mai incassati. Anzi, furono strappati. Stando a quanto si evince dalle indagini, Raffaele Rossetti avrebbe prestato all’uomo 29mila euro, riuscendone ad ottenere 60mila euro. L’accusa di usura è arrivata, però, proprio quando la vittima è stata costretta a cedere un immobile, tra l’altro, intestato alla moglie. Domenico Rossetti, invece, avrebbe anche schiaffeggiato la vittima al volto, costringendolo a pagare le somme prestate.