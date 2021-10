COVID A CERVINO. La pioggia non ferma i vaccini: affluenza all’Hub vaccinale mobile

CERVINO – (f.m.) Come si evince dal report giornaliero dei tamponi comune per comune effettuato dall’ASL di Caserta, il comune di Cervino è il territorio maggiormente colpito di tutta la Valle di Suessola, nonostante esso sia il meno popoloso. Oggi, 27 ottobre 2021, si contano 35 casi Covid a Cervino, contro i 6 di Arienzo, gli 11 di San Felice a Cancello e i 12 di Santa Maria a Vico. Ciò è dettato anche dalla carenza di vaccini. L’amministrazione Vinciguerra ha cercato di ovviare questo problema incentivando chi ancora non ha aderito alla campagna di vaccinazione attraverso un appuntamento con “Vaccini in Tour”, l’Hub Vaccinale Mobile messo a disposizione dall’ASL di Caserta che ha già sostato negli altri comuni della Valle, presso il quale possono essere effettuate prime, seconde e (se in possesso della convocazione ASL) anche terze dosi di vaccino. Il tutto si è tenuto lunedì 25 ottobre c.a., presso lo spiazzale di fronte il cimitero comunale. Oltre alla partecipazione della Protezione Civile, del neosindaco Giuseppe Vinciguerra, tra il personale medico volontario che ha prestato il proprio supporto alle vaccinazioni c’è stato Francesco Piscitelli, assessore alla Sanità che di mestiere fa proprio l’infermiere. In particolare, quest’ultimo ha somministrato la terza dose del vaccino a Giuseppina Piscitelli, infermiera nonché Vicesindaco di Cervino. Nonostante il maltempo si è registrata una discreta partecipazione: i vaccini somministrati, in totale, sono stati 71. L’iniziativa è stata indetta anche per incentivare una più ampia prevenzione medica: sono stati effettuati anche 24 pap-test e 17 screening del melanoma, sono stati consegnati 38 kit per il colon-retto e 20 mammografie da prenotare.