COVID. GUARDA IL VIDEO Corsa ai tamponi: serpentoni di auto in viale Douhet e via Falcone. Molecolari “alle stelle” nei laboratori privati

In calce all’articolo il video girato stamattina nei pressi della scuola Aeronautica che ospita uno dei punti-tampone dell’Asl di Caserta.

CASERTA In questi giorni a Caserta, così come tutta l’Italia, le vie vicine ai punti tampone sono invase da lunghe code di auto in attesa del loro turno. Accade in via Falcone, nei pressi del comando provinciale dei vigili del fuoco ed accade, anche, in viale Douhet, a pochi metri dalla Reggia, dove la scuola Aeronautica ospita un altro centro tamponi dell’Asl. Parliamo di tamponi molecolari, ovvero quelli che dovrebbero risultare certi nel responso di positività o negatività al Covid e non già degli antigenici il cui margine di errore è percentualmente più elevato.

Ma, per i “fortunati” che vengono tamponati dall’Asl (e, che, quindi, non pagano nulla), centinaia, migliaia di casertani sono costretti a ricorrere ai laboratori privati che per ogni molecolare chiedono, minimo, 50 euro. Un salasso per le famiglie, per coloro che avendo avuto un contatto con un positivo, per responsabilità personale e sociale, si sottopongono al test. Anche stamattina lunghe file di auto nei pressi dei punti tampone dell’Asl e lunghe code di persone davanti a farmacie e ai laboratori privati per effettuare un antigenico o un molecolare. Tra pochi minuti sapremo quanti, oggi, risultano positivi nella nostra provincia e nel capoluogo, mentre regna l’incertezza per quel che concerne la chiusura delle scuole materne, elementari e medie disposta ieri con ordinanza del governatore De Luca. Il presidente della Regione Campania ha ben pensato di chiudere i plessi scolastici – lasciando però aperte le superiori – ma non ha pensato ai centri commerciali, come il Campania, dove, essendo strutture chiuse, il rischio del contagio è certamente elevato. Ma, si sa, l’economia è economia. Mentre i prof e le maestre vengono in ogni caso pagati, che lavorino attraverso dad oppure no. Poveri studenti e poveri genitori.