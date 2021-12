COVID. PICCO DI CONTAGI NEL CAPOLUOGO Incremento di positivi nella fascia 14-25 anni. Il sindaco Carlo Marino pronto a “misure drastiche”

Il primo cittadino ha riunito il Centro operativo comunale: secondo i dati Asl sono attualmente 578 i positivi, ma preoccupa l’incidenza dei nuovi positivi a 7 giorni. Tamponi a raffica anche in Comune: alcuni dipendenti ed un consigliere comunale positivi

CASERTA Si è svolta questo pomeriggio a Palazzo Castropignano la riunione del COC, il Centro Operativo Comunale della Città di Caserta attivato e convocato dal sindaco Carlo Marino per fare il punto della situazione Covid-19, anche alla luce dell’elevato incremento dei contagi in città registrato negli ultimi giorni.

Secondo gli ultimi dati Asl sono attualmente 578 i cittadini positivi ma ciò che preoccupa maggiormente – è stato rilevato nel corso della riunione – è il valore fornito dalla Piattaforma Regionale Sinfonia sull’ “incidenza dei nuovi positivi a 7 giorni per 100.000 residenti” nell’ultima settimana di riferimento (20 a 26 Dicembre 2021): 401,44 per il Comune di Caserta rispetto ad una media in Regione Campania di 337,09. Per la città di Caserta il valore della settimana precedente (13-19 dicembre) era 170,31. Inoltre, secondo la tabella dell’Heatmap che evidenzia l’incidenza dei positivi divisa per fasce d’età per 100mila residenti, il valore più alto è rappresentato dalla fascia 19-25 anni (1343,31) seguito dalla fascia 14-18 (1310,86), valori molto alti se paragonati, ad esempio, alla fascia 11-13 (331,44) e 6-10 (358,31).

“Non siamo in una fase d’emergenza – ha spiegato il sindaco Marino – ma sicuramente abbiamo superato la soglia di attenzione ed è questo il momento più delicato. Abbiamo deciso un piano di interventi che, accanto ad una necessaria opera di sensibilizzazione e comunicazione, vedrà impegnata la nostra Polizia Municipale in azioni mirate volte a verificare il rispetto delle normative vigenti in tema di prevenzione del contagio. Non escludo ulteriori iniziative, anche più drastiche, a tutela della salute pubblica qualora la situazione in città dovesse peggiorare”.

Alla riunione, presieduta dal sindaco Carlo Marino, con il Segretario Generale ed i dirigenti comunali hanno partecipato i vertici di Polizia Municipale, Nucleo Comunale di Protezione Civile, Croce Rossa Italiana, Ufficio di Gabinetto del Sindaco.

Il COC tornerà a riunirsi nei prossimi giorni per la verifica dell’andamento epidemiologico o in caso di criticità evidenziate dalla consultazione quotidiana della piattaforma regionale Sinfonia che necessitino di ulteriori analisi e approfondimenti. Intanto proprio oggi, per via di alcuni dipendenti risultati positivi (contagiato anche un consigliere comunale ed il figlio di un altro consigliere), al Comune sono stati effettuati tamponi agli impiegati ed anche ai consiglieri comunali.