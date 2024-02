“Dammi i soldi o ti uccido”, 38enne aggredisce la madre e viene arrestato dalla polizia

L’uomo è già noto alle forze dell’ordine.

CAPODRISE. Ha minacciato di morte sua madre nel tentativo di estorcerle denaro. La lite furiosa è stata sentita dai vicini di casa che hanno chiamato il 113. Gli agenti del commissariato di Marcianise si sono, quindi, portati in via Fermi dove hanno ammanettato il 38enne A.A., già noto alle forze dell’ordine per guida in stato di ebbrezza e possesso di stupefacenti. Nei suoi confronti, tra l’altro, il questore aveva già emesso un decreto di ammonimento. Un provvedimento che, evidentemente, non gli ha impedito di maltrattare e aggredire sua madre. Ora l’uomo è rinchiuso nel carcere di S. Maria Capua Vetere.