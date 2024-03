Domani la settima edizione della Gara Podistica Casollese

La manifestazione sportiva, organizzata dall’associazione di volontariato giovanile CasertAzione, si disputa sul territorio casertano da più di otto anni

CASERTA – Domani 3 marzo si terrà la settima edizione della Gara Podistica Casollese, il cui percorso si estende per dieci chilometri lungo tutta la fascia pedecollinare di Caserta. La manifestazione sportiva, organizzata dall’associazione di volontariato giovanile CasertAzione, si disputa sul territorio casertano da più di otto anni ed a buon ragione è entrata di diritto nel calendario podistico regionale, diventando un appuntamento fisso per tutti gli appassionati di podismo.

Anche questa volta, come nelle edizioni precedenti, è atteso un alto numero di partecipanti. Negli scorsi anni si è registrata una media di circa cinquecento atleti ai nastri di partenza, appartenenti a diverse società sportive provenienti da tutta la regione Campania.

La competizione, che presenta specifiche difficoltà tecniche per le importanti pendenze da superare, è capace di unire podismo ed attenzione al territorio. Il suo percorso si sviluppa, difatti, lungo gli angoli più caratteristici delle frazioni pedemontane tifatine: Casolla, Mezzano, Piedimonte di Casolla, Staturano, Santa Barbara, Tuoro, Garzano, ossia la parte nord della città capoluogo di Caserta e con ritorno, infine, a Casolla per l’arrivo e la premiazione dei partecipanti.

Giovanni Bocciero, presidente di CasertaAzione,

così commenta la corsa: “ Anno dopo anno inanelliamo un’edizione dietro l’altra sempre con lo stesso spirito e la medesima perseveranza nel raggiungere l’obiettivo: ci crediamo molto nello sport come elemento di aggregazione sociale. È dal 2017 che organizziamo la Gara Podistica Casollese (tranne il 2021 per la crisi pandemica), forti anche della collaborazione di tanti che ci contattano per darci una mano in ogni singolo aspetto da noi coordinato fin nei minimi dettagli. Ogni anno ripetiamo questa grande festa per tutti, per noi organizzatori, per gli atleti e per i nostri concittadini. Valore aggiunto della competizione sportiva è senza dubbio il territorio che si è fatto apprezzare per la semplicità e la bellezza. L’organizzazione, seppur molto impegnativa, viene gestita con oculatezza da tutti noi giovani di CasertAzione, perché il desiderio di fare qualcosa di bello e grande per il nostro territorio fa superare qualsiasi difficoltà.

CasertAzione, ovviamente, non si ferma a questo evento e nell’ottica di promuovere principalmente l’aspetto sociale e culturale di tutto territorio casertano ha in agenda altre manifestazioni, che vanno ad aggiungersi a quelle già organizzate negli anni precedenti. Tra le tante attività programmate, sono da ricordare due importanti appuntamenti: sul finire della primavera si terrà la manifestazione di salvaguardia ambientale Mondo Pulito e sul finire dell’estate, a settembre, l’evento sportivo ciclistico Due Giorni dei Colli Tifatini.”