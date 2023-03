DRAMMA NELLA VALLE. 65enne colta da malore improvviso muore in strada

Sul posto i carabinieri in attesa del magistrato

MADDALONI -Dramma, pochi minuti fa, nella frazione Montedecoro di Maddaloni

Una donna di 65 anni è stata colta da un malore improvviso mentre si trovava in strada impegnata in alcune commissioni. Soccorsa inizialmente da alcuni concittadini in attesa dell’ arrivo dei sanitari del 118 ma quando questi si sono portati sul posto purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Lascia il marito e due figli. La strada al momento è interdetta al traffico in attesa dell’arrivo del magistrato di turno. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Maddaloni.