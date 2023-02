DRAMMA DELLA DISPERAZIONE. Perde la casa all’asta e minaccia di lanciarsi nel vuoto

L’immediato intervento dei carabinieri e dei sanitari del 118 hanno indotto l’uomo a tornare sui propri passi. L’ambulanza lo ha poi condotto in ospedale per controlli.

CALVI RISORTA Ha tentato il suicidio per aver perduto, pare, la casa all’asta. Momenti di panico si sono vissuti poco fa nelal frazione VIsciano di Calvi Risorta. L’uomo in questione ha minacciato di lanciarsi dal balcone ma, fortunatamente, l’intervento immediato dei carabinieri della stazione locale, ed anche i sanitati del 118, hanno fatto ragionare l’uomo che, a quel punto รจ rientrato in casa. Successivamente l’ambulanza ha condotto l’uomo al pronto soccorso, in codice giallo.