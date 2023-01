PIETRAVAIRANO – Dramma in un’abitazione nella contrada Guarana, nel territorio di San Felice frazione di Pietravairano. Un uomo di 72 anni, Luca Zeppetella, è stato trovato cadavere dalle forze dell’ordine, allertate dai vicini di casa e da alcuni parenti insospettati dal non vedere l’uomo da giorni. Alla base del decesso potrebbe esserci un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo.