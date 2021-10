E’ allarme sicurezza a MARCIANISE, escalation di futi

MARCIANISE – Escalation di furti, negli ultimi giorni a Marcianise. A denunciarlo è il consigliere comunale Giuseppe Golino, a seguito delle numerose segnalazioni ricevute dalle vittime dei furti, che lamentano la scarsa sicurezza in città.

“La sicurezza non è una faccenda puramente privata, familiare oppure personale ma un bene comune il cui arricchimento arricchisce tutti noi ed il cui impoverimento impoverisce tutti noi – afferma Golino – Da qualche giorno si sta vedendo un incremento pericoloso di furti nelle nostre proprietà poste in periferia. Tale fenomeno si sta maggiormente manifestando in località Airola e località Santa Venere. Di tutto stanno rubando: oggetti vari, attrezzature, animali da fattoria che vengono allevati per autoconsumo. Quando però rubano tappi in ferro che di solito si usano per coprire pozzi artesiani, allora si capisce che si sta superando il limite! Scoprire un pozzo vuol dire mettere in pericolo la vita degli altri per causa dolosa e/o colposa”.