Ecco il nome del malvivente di MARCIANISE che ha tentato la rapina a Mister Drink

Alla fine di una violenta colluttazione col titolare, che tentava di disarmarlo, lo aveva ferito a una mano

MARCIANISE /SAN NICOLA (g.v.) – È fissato per domani la convalida dell’arresto di Salvatore Di Giovanni, 54 anni di Marcianise, difeso da Giuseppe Foglia, arrestato dai Carabinieri con l’accusa di rapina di mercoledì sera da ‘Mister Drink’ in via Appia a San Nicola la Strada.

Il complice è riuscito a scappare con l’incasso. Insieme sono giunti nel deposito di bevande a bordo di una Ford Fiesta che è risultata essere stata rubata nella stessa giornata di mercoledì: è di proprietà di una estetista di Marcianise. La stessa vettura è stata poi ritrovata abbandonata nei pressi dell’ospedale di Caserta. Sul luogo della rapina, dopo la colluttazione tra il titolare di ‘Mister Drink’ ed il rapinatore, sono rimasti a terra un cappello, una pistola a salve e tre bossoli esplosi per intimorire il commerciante, rimasto a sua volta ferito in maniera lieve ad una mano.