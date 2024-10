ELEZIONI COMUNALI SPARANISE. Romagnoli: “Non ci sono le condizioni per la mia candidatura a sindaco”

A pochi giorni dalla presentazione delle liste

SPARANISE – A pochi giorni dalla presentazione delle liste l’avvocato Claudio Romagnoli declina la possibilità di guidare la lista dell’ex maggioranza “Sparanise in Movimento”.

“A pochi giorni dalla presentazione delle liste, mi trovo costretto a declinare l’invito di candidarmi alla carica di sindaco con la lista ‘Sparanise in Movimento’. Negli ultimi giorni sono sorte insuperabili discrasie programmatiche ed ingerenze connesse alla gestione del gruppo di candidati che potrebbero minare il futuro dell’amministrazione comunale di Sparanise che, dopo due anni di commissariamento, necessita invece di una compagine di governo affiatata e, soprattutto, affrancata dal recente passato. In questi due anni ho lavorato alacremente con la prefettura e con i commissari prefettizi al governo della città, instaurando un rapporto fiduciario e di fattiva collaborazione, cercando di affrancare la nostra amata città dalla definizione insinuatasi di ‘città di camorra’. Ho lottato per difendere i valori ed i principi che animano me e il gruppo civico che mi sarei apprestato a rappresentare. In questa ottica ho fornito ogni contributo per far riacquistare piena agibilità politica al gruppo ‘Sparanise in Movimento’, garantendo la composizione di una compagine seria ed in grado di portare avanti ed ultimare i progetti proposti alla cittadinanza nel 2021; obiettivo che ritengo raggiunto dal momento che questa stessa squadra oggi si prepara ad affrontare la tornata elettorale”.

L’avvocato evidenzia problemi interni al gruppo: “Con enorme dispiacere, purtroppo, ho dovuto constatare che le difficoltà emerse in questi giorni hanno fatto venire meno i valori fondanti ed i principi del movimento civico a cui ho aderito formalmente nel 2017. La mia idea di città, anche in ragione di legittime diversità di vedute, potrebbe incontrare ingiustificate e strumentali contrapposizioni. Ringrazio infinitamente chi ha sostenuto la mia candidatura a sindaco, perorando obiettivi e rinunce da me proposte. Ringrazio soprattutto tutti i cittadini che hanno mostrato gradimento ed entusiasmo per la mia possibile sindacatura e a voi cittadini garantisco il mio totale impegno per il prossimo futuro. Auguro alla città di Sparanise di avere un nuovo governo cittadino che possa nuovamente ridare il sorriso alle persone, nel solco di quanto solo ‘Sparanise in Movimento’ è riuscito a fare negli ultimi 30 anni”.

A questo punto potrebbero rimanere due le liste in campo. Tutti i nodi verranno sciolti sabato alle 12:00 allo scadere dei termini per la presentazione delle liste