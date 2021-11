ELEZIONI PROVINCIALI Il centrodestra sceglie Stefano Giaquinto: sarà lui il candidato alla presidenza

Il sindaco di Caiazzo sostenuto da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia. Nel centrosinistra nulla è ancora deciso: in lizza Magliocca, De Rosa e Mirra

CASERTA Il centrodestra ha deciso: sarà Stefano Giaquinto, sindaco di Caiazzo, il candidato della coalizione alla presidenza della Provincia di Caserta. Il suo nome circolava da giorni, ma di oggi è la designazione ufficiale, avvenuta nel corso del tavolo interpartitico al quale hanno preso parte i rappresentanti politici di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia. Con la scelta di Giaquinto, i partiti del centrodestra hanno confermato la linea unitaria e sinergica già tracciata in occasione delle ultime elezioni amministrative.

Ancora in fibrillazione, invece, il centrosinistra. Chiara è la posizione dei Moderati di Giovanni Zannini, di Italia Viva e del gruppo Noi Campani di sostenere la candidatura dell’uscente presidente della Provincia Giorgio Magliocca. Al sindaco di Pignataro Maggiore, fuori oramai dal centrodestra e da Forza Italia, manca però l’appoggio del Partito democratico che domani sera, probabilmente, nel corso della riunione della segreteria provinciale deciderà se candidare un proprio uomo: il primo cittadino di Casapesenna Marcello De Rosa si è già proposto in tal senso, ma il Pd potrebbe anche optare per il sindaco di Santa Maria Capua Vetere Antonio Mirra. Insomma la coalizione di centrosinistra, se ancora esiste una coalizione, non ha ancora deciso quale strada percorrere. Ovviamente per il Pd è difficile digerire la scelta di candidare Magliocca, per anni esponente di Forza Italia (anzi, fino a ieri l’altro esponente di Forza Italia) che oggi, con un doppio salto carpiato con avvitamento, si ritrova ad essere candidato da partiti e movimenti del centrosinistra.